Tragedia en Piedras Negras: muere bebé de un año tras caer en un bote con agua

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Una menor de apenas un año de edad murió la noche del viernes luego de caer en un bote con agua en un domicilio del fraccionamiento Villarreal y ser trasladada de emergencia a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con los primeros reportes, la niña habría caído accidentalmente dentro del recipiente con agua. Al percatarse de lo ocurrido, su madre pidió ayuda a vecinos del sector, quienes la auxiliaron para trasladar a la menor en busca de atención médica.

Durante el trayecto, sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño, fueron interceptados por una ambulancia del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos paramédicos brindaron apoyo y continuaron con el traslado hacia el hospital.

Sin embargo, al llegar a la Clínica 11 del IMSS, la menor ya no contaba con signos vitales. Personal médico intentó realizar maniobras de reanimación, pero finalmente confirmó su fallecimiento.

Al hospital también acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, así como de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes.