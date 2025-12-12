Prisión preventiva para Ricardo "N" tras atacar con arma blanca a su pareja

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Ricardo N, al considerar que existen elementos suficientes para procesarlo por el delito de violencia familiar. El imputado deberá permanecer dos meses en prisión preventiva justificada mientras avanza la siguiente fase del procedimiento.

El juez de control determina la vinculación

Las autoridades señalaron que la agresión ocurrió cuando Ricardo y su pareja, Delma N, se encontraban alcoholizados. La discusión derivó en un ataque con arma blanca por parte del hombre, ocasionándole heridas que requirieron atención hospitalaria.

Estado de salud de la víctima

El delegado confirmó que Delma N ya se encuentra estable y fuera de peligro. La investigación continuará su curso en tanto se agota el plazo establecido para que el Ministerio Público presente los resultados finales del caso.