Explosión por acumulación de gas provoca movilización en restaurante de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró este viernes en el restaurante Los Azulejos, ubicado en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y Prolongación Tepic, luego de que una acumulación de gas en la tubería instalada bajo el piso de la cocina provocara una pequeña explosión dentro del establecimiento.

El estallido dejó daños visibles en el piso y parte de la estructura, lo que generó pánico entre el personal. Al menos seis mujeres sufrieron crisis nerviosa, aunque ninguna presentó lesiones que ameritaran traslado a algún hospital.

Acciones de la autoridad

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para realizar la inspección correspondiente, mientras que agentes de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del incidente.

Protección Civil inició un análisis de riesgo para determinar si el establecimiento podrá continuar operando durante el resto del día o si deberá cerrar temporalmente hasta descartar cualquier peligro adicional.

Recomendaciones a negocios

Las autoridades llamaron a los negocios a mantener revisiones constantes en sus instalaciones de gas para evitar incidentes similares.