"¿Cuál es el chingado problema?": Alcalde Jacobo Rodríguez evita fondo del reportaje

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Sin aclarar los señalamientos sobre la presunta participación simultánea de empresas vinculadas a su familia en la construcción y suministro de concreto para el asilo municipal de ancianos, el alcalde de Piedras Negras respondió con ironía, ataques personales y un extenso recuento de negocios familiares que no aborda el tema central: el posible conflicto de interés en su administración.

El alcalde responde a las acusaciones

En un mensaje dirigido al reportero Efraín González —autor de la investigación que señala que la obra pública utiliza concreto producido por una empresa recientemente creada y operada por familiares del Edil—, el alcalde Jacobo Rodríguez optó por desacreditar el reportaje y retar al periodista a acudir a su conferencia matutina del lunes.

"Perdón que hasta ahorita estoy comentando en tu video pedorro de ´investigación´", inicia el alcalde, previo a presumir que su primer informe "rompió todos los récords" y reprochar que el reportero no mostrara pruebas sobre la supuesta quiebra financiera de su familia, un punto ajeno al contrato del asilo.

Conflicto de interés no abordado

Sin responder por qué su familia estaría involucrada en el suministro de concreto para una obra municipal, el Edil defendió la trayectoria del arquitecto responsable de la construcción y aseguró que "ya llegó la nueva historia".

Sobre el presunto conflicto de interés: nada.

En cambio, acusó al periodista de recibir pagos del PRI, lo llamó "cobarde" y lo instó a debatir públicamente. También cuestionó que la investigación mencionara a sus padres, a quienes describió como anfitriones del reportero en ocasiones anteriores.

Posteriormente, el alcalde enlistó 78 años de negocios familiares —desde agencias automotrices hasta actividades ganaderas, hoteleras e inmobiliarias—, incluyendo la concretera ARCCO, que según dijo opera "sin ocultarse" a través de la empresa familiar Aikin y que actualmente produce el concreto utilizado en la obra señalada.

"¿Cuál es el chingado problema de emprender otro negocio?", escribió, pese a que el reportaje no cuestiona la creación de empresas, sino la relación entre recursos públicos y proveedores familiares.

El alcalde afirmó, sin presentar documentos, que ninguna empresa de su familia ha recibido contratos municipales; no obstante, admitió que la concretera familiar vende concreto para la obra del asilo, administrada por su propio gobierno.

Tras acusar al periodista de "mentiras, manipulaciones e injurias", concluyó con una nueva invitación a asistir a su "mañanera": "La Nueva Historia ni tú ni nadie la detiene. Dios te bendiga".

Hasta el momento, el alcalde no ha ofrecido una explicación técnica, administrativa o legal sobre la participación de empresas familiares en una obra financiada con recursos públicos, según lo publicado en la investigación periodística.



