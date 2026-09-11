Identifican a dos probables responsables de robo de 150 mil pesos en Residencial Del Lago

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado identificó a dos personas como probables responsables del robo cometido en una vivienda de Residencial Del Lago, donde fueron sustraídos alrededor de 150 mil pesos.

Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, informó que la investigación inició luego de que el propietario regresó de un viaje y detectó el faltante de dinero en su domicilio, ubicado sobre la calle Cuitzeo.

Acciones de la autoridad

A partir de la denuncia, agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron entrevistas y recabaron videos que permitieron avanzar en la identificación de los dos probables participantes.

Entre los señalados se encuentra una persona que habría trabajado para el propio residencial, por lo que se investiga si tenía conocimiento de los accesos y mecanismos de seguridad del complejo.

Otra de las líneas de investigación apunta a que los responsables habrían aprovechado la ausencia de los habitantes para ingresar al inmueble. Además, los investigadores detectaron una posible manipulación del sistema eléctrico que habría dejado fuera de funcionamiento las cámaras de vigilancia.

Rodríguez Ríos señaló que el Ministerio Público continúa reuniendo datos de prueba para establecer la participación de los involucrados y determinar lo que en derecho corresponda.

Detalles confirmados

La carpeta de investigación permanece abierta y, una vez que se integren los elementos suficientes, la Fiscalía podría solicitar ante un juez el mandamiento judicial correspondiente contra los dos señalados.

Las autoridades también indagan el posible robo de documentos y otros objetos, además del dinero sustraído.