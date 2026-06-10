Vinculan a proceso a “El Pelón” por crueldad animal y violencia familiar en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – José Ángel N, de 26 años, alias “El Pelón”, fue vinculado a proceso por los delitos de crueldad y violencia contra los animales, así como violencia familiar, luego de que un juez de control resolviera su situación jurídica durante una audiencia inicial celebrada en esta ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada por el coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, el imputado fue presentado ante la autoridad judicial mediante un mandamiento judicial, donde agentes del Ministerio Público formularon la imputación por hechos ocurridos en el ejido Piedras Negras.

Detalles confirmados

Durante la audiencia, la representación social expuso los datos de prueba recabados en la investigación, los cuales fueron considerados suficientes por el órgano jurisdiccional para dictar auto de vinculación a proceso por ambos delitos.

Asimismo, el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal.

Acciones de la autoridad

El funcionario explicó que, tras la vinculación, se abrió un plazo de investigación complementaria de dos meses, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará reuniendo elementos probatorios para fortalecer la acusación, acreditar la posible responsabilidad penal del imputado y establecer aspectos relacionados con la reparación del daño y la eventual individualización de la pena.

Gómez Rodríguez señaló que los delitos imputados se encuentran en concurso real, por lo que las sanciones podrían acumularse. Precisó que la pena máxima por crueldad y violencia contra los animales alcanza hasta tres años de prisión, mientras que la correspondiente al delito de violencia familiar puede llegar hasta seis años.