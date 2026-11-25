PIEDRAS NEGRAS, COAH: Los 10 detenidos en distintos sectores de Piedras Negras por presunta posesión de narcóticos y violencia contra integrantes de corporaciones de seguridad serán puestos a disposición de un juez en las próximas horas, informó Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte Uno.

El funcionario explicó que los señalados permanecen dentro del plazo constitucional de 48 horas, periodo en el que el Ministerio Público continúa integrando las carpetas de investigación para determinar los delitos que les serán imputados.

Se trata de Celestino, Cristel, Jessica, Jesús, Arturo, Francisco, Emmanuel, Alonso, Diamantina y Juan Antonio N, quienes fueron asegurados en las colonias Nueva Americana y Mundo Nuevo. De acuerdo con las investigaciones, presuntamente estarían vinculados con un grupo delictivo.

Como parte de las indagatorias posteriores a las detenciones, agentes realizaron dos cateos en viviendas de ambos sectores, donde aseguraron diversas cantidades de presunta droga, entre ellas marihuana y cristal.

Rodríguez Ríos agregó que también se investiga si los detenidos tienen relación con otros hechos delictivos registrados en la ciudad, por lo que las indagatorias continuarán independientemente de la resolución judicial inicial.