Reanudan instalación del muro flotante en el río Bravo entre Eagle Pass y Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Trabajadores de una empresa contratista reanudaron la tarde del miércoles la instalación del muro flotante en el río Bravo, en el tramo fronterizo entre Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, bajo el resguardo de agentes de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos.

Las maniobras se concentran en la zona urbana del río, desde el área del campo Cougars de la AFAINC hasta un punto ubicado más allá del puente del ferrocarril.

Personal de una constructora canadiense realiza mediciones para delimitar con precisión la línea fronteriza mediante equipo satelital. De forma paralela, una draga trabaja en la limpieza y nivelación del lecho del río para colocar las marcas donde serán ancladas las boyas de color naranja, las cuales fueron arrastradas por la corriente hace aproximadamente 45 días durante la creciente provocada por las lluvias.

La instalación del muro flotante en el río Bravo busca frenar el cruce irregular de migrantes en la frontera.

De acuerdo con las labores en curso, el primer tramo del muro flotante abarcará hasta el embarcadero del Parque Shelby y el Puente Internacional I, para posteriormente extenderse hacia el sur, más allá del puente del ferrocarril.

Las autoridades estadounidenses mantienen esta infraestructura como parte de las acciones para inhibir el cruce irregular de migrantes. De acuerdo con reportes oficiales, han detectado que traficantes de personas utilizan herramientas para cortar la malla ciclónica instalada en la frontera y facilitar el ingreso de grupos numerosos de migrantes hacia territorio estadounidense.

Agentes de la Patrulla Fronteriza resguardan las maniobras de instalación del muro flotante en Piedras Negras.

La actividad relacionada con el tráfico de personas ha registrado un incremento desde el retiro de los contenedores metálicos colocados anteriormente en el Parque Shelby. Asimismo, autoridades estadounidenses reportan un mayor número de detenciones de migrantes en los sectores ubicados al norte y al sur de Eagle Pass.