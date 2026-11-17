PIEDRAS NEGRAS, COAH: Julio Francisco N., de 24 años, recuperó su libertad luego de llegar a un acuerdo reparatorio con Héctor Treviño Cámaras, de 32 años, a quien presuntamente agredió con una botella y le fracturó la nariz durante una riña en el bar Clamatos.

Detalles del acuerdo reparatorio

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana, cuando ambos protagonizaron una pelea al interior del establecimiento, por lo que el presunto responsable fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

El coordinador de Ministerios Públicos, Luis Julián Valdez, informó que, dentro del plazo legal de 48 horas, las partes concretaron un acuerdo reparatorio, mediante el cual Julio Francisco se hizo cargo de los gastos médicos de la víctima.

Explicó que, debido a que el delito permite este mecanismo alternativo de solución de controversias, el cumplimiento del acuerdo permitió que el detenido recuperara su libertad.

e los gastos médicos de la víctima. Explicó que, debido a que el delito permite este mecanismo alternativo de solución de controversias, el cumplimiento del acuerdo permitió que el detenido recuperara su libertad.

Estado de salud de la víctima

Valdez añadió que, una vez cubiertos los gastos médicos y cumplidas las condiciones pactadas, la Fiscalía podrá concluir la carpeta de investigación. Por su parte, Héctor Treviño Cámaras fue reportado estable de salud, de acuerdo con el informe médico.