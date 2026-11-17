Exhiben daños en avenida Heroico Colegio Militar en Piedras Negras
Hundimientos en un carril obligan a automovilistas a maniobrar para evitar daños.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Baches, zanjas y hundimientos afectan aproximadamente tres cuadras de la avenida Heroico Colegio Militar, entre las calles Periodistas y Guanajuato, donde automovilistas reportaron dificultades para circular y posibles daños a sus vehículos.
Problemas en la circulación
De acuerdo con los conductores, algunos hundimientos ocupan parte de uno de los carriles, lo que obliga a quienes transitan por la zona a realizar maniobras para esquivar los desperfectos.
Las condiciones de la carpeta asfáltica representan un riesgo para los vehículos, principalmente por posibles daños en llantas y suspensión, por lo que los automovilistas deben reducir la velocidad y extremar precauciones al circular por el sector.
Solicitud de intervención municipal
Los denunciantes señalaron que el deterioro se mantiene desde hace varios días y que, hasta el momento de su reporte, los desperfectos no habían sido reparados.
Ante esta situación, solicitaron la intervención del Gobierno Municipal para que inspeccione las condiciones de la vialidad y realice las reparaciones necesarias, a fin de prevenir accidentes y evitar mayores afectaciones a los conductores.