PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Baches, zanjas y hundimientos afectan aproximadamente tres cuadras de la avenida Heroico Colegio Militar, entre las calles Periodistas y Guanajuato, donde automovilistas reportaron dificultades para circular y posibles daños a sus vehículos.

Problemas en la circulación

De acuerdo con los conductores, algunos hundimientos ocupan parte de uno de los carriles, lo que obliga a quienes transitan por la zona a realizar maniobras para esquivar los desperfectos.

Las condiciones de la carpeta asfáltica representan un riesgo para los vehículos, principalmente por posibles daños en llantas y suspensión, por lo que los automovilistas deben reducir la velocidad y extremar precauciones al circular por el sector.

Solicitud de intervención municipal

Los denunciantes señalaron que el deterioro se mantiene desde hace varios días y que, hasta el momento de su reporte, los desperfectos no habían sido reparados.

Ante esta situación, solicitaron la intervención del Gobierno Municipal para que inspeccione las condiciones de la vialidad y realice las reparaciones necesarias, a fin de prevenir accidentes y evitar mayores afectaciones a los conductores.