PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con una inversión de 3.5 millones de pesos, este martes iniciará la construcción de una techumbre en la escuela primaria Andrés Cárdenas Amaro, ubicada en la colonia Cumbres, obra que beneficiará a más de 450 alumnos.

El arranque será encabezado por Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, y el diputado local Guillermo Ruiz Guerra, como parte del programa estatal de 100 Techumbres Escolares, anunciado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Inversión en infraestructura educativa

Villarreal Pérez informó que, de las 100 estructuras contempladas para Coahuila, 15 corresponden a Piedras Negras, con una inversión global superior a los 50 millones de pesos. Precisó que, además de la techumbre en la primaria Andrés Cárdenas Amaro, está previsto iniciar próximamente la construcción de otras 14 estructuras en planteles educativos de la ciudad.

Compromisos con la comunidad escolar

Cada proyecto tendrá un plazo estimado de ejecución de tres a cuatro meses. La funcionaria recordó que el pasado 9 de octubre se establecieron compromisos con maestros, padres de familia y alumnos del plantel, durante una visita en la que también se entregó un transformador para fortalecer la capacidad eléctrica necesaria para el funcionamiento de los equipos minisplit, así como mobiliario escolar.

Señaló que el inicio de la obra representa la continuidad de esos compromisos y permitirá mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades escolares de estudiantes de la colonia Cumbres y sectores aledaños.

En el arranque de los trabajos también se contempla la participación de Benito Luis Costilla, director de Servicios Regionales Educativos, así como de otras autoridades del sector.