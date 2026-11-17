PIEDRAS NEGRAS, COAH: El hombre que presuntamente se hacía pasar por inspector municipal para intentar clausurar un bar en la colonia Vista Hermosa permanecerá en prisión preventiva, luego de que se negara a declarar durante su primera audiencia judicial. Se trata de Aron N.

, de 40 años, quien también se había vuelto viral en redes sociales por aparecer frecuentemente en las conferencias matutinas del Municipio, donde se identificaba como reportero.

Detalles de la audiencia judicial

El coordinador de Ministerios Públicos, Luis Julián Valdez, informó que el imputado fue presentado ante un juez por los delitos de usurpación de funciones y amenazas; sin embargo, decidió reservarse su derecho a declarar.

A través de su abogado defensor solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia se reanudará el próximo viernes 20 de noviembre, cuando se definirá su situación jurídica. Mientras tanto, permanecerá internado en el penal de la ciudad bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Antecedentes del imputado

Valdez señaló que la Fiscalía cuenta con datos de prueba para buscar su vinculación a proceso. Además, indicó que el señalado presuntamente cuenta con antecedentes por el mismo delito, información que será presentada ante el juez para solicitar que se mantenga la prisión preventiva justificada.