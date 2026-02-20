Escala conflicto en primaria José Manuel Maldonado; interviene Educación Básica

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El conflicto entre madres y padres de familia de la Escuela Primaria José Manuel Maldonado escaló luego de que un grupo de inconformes se trasladó a las Oficinas de Servicios Regionales Educativos en Piedras Negras para exigir una solución definitiva.

En su intento por dialogar con las autoridades, las madres ingresaron a una reunión informativa dirigida a directivos de primarias, donde se encontraba el subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano Sánchez, a quien expusieron sus inconformidades.

El funcionario escuchó los señalamientos y confirmó que se realizará una investigación a fondo para conocer el contexto completo del caso, por lo que intervendrá el Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación.

Lozano Sánchez indicó que sostendría una reunión con la directora del plantel para conocer su versión y revisar la situación en su totalidad, antes de emitir cualquier determinación.

Reiteró que la prioridad de la autoridad educativa es que todos los alumnos permanezcan en clases y cuenten con las condiciones adecuadas para su formación académica, y subrayó que cualquier acción que afecte a los estudiantes no es correcta.

Asimismo, solicitó a las madres levantar el bloqueo mientras se analiza el caso; sin embargo, las inconformes se negaron al argumentar que el conflicto lleva tiempo sin resolverse y que no han obtenido una respuesta satisfactoria.

El subsecretario explicó que primero deberá revisarse la información disponible para que el Departamento Jurídico trace la ruta legal correspondiente y se eviten posibles implicaciones para madres de familia, alumnos y personal docente.

Finalmente, recordó que decisiones como la destitución de personal no se toman de manera inmediata, sino que deben seguir un procedimiento formal que garantice legalidad y una resolución equilibrada para todas las partes.