Descartan caso confirmado de sarampión en kínder de Las Cumbres

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Madres de familia del jardín de niños "Presidente Lázaro Cárdenas", ubicado en la colonia Las Cumbres, alertaron ayer a través de grupos de WhatsApp sobre al menos tres menores con sospecha de sarampión y señalaron que, pese a ello, los alumnos continuaron asistiendo a clases.

La advertencia surgió en el grupo de tercer grado del plantel situado en la calle Cumbres de los Alpes, donde maestras informaron que algunos niños presentaban brotes aparentes de sarampión y recomendaron no enviar a sus hijos como medida preventiva. De manera paralela, circularon fotografías de menores, con los rostros cubiertos, en las que se observaban erupciones cutáneas similares a las que provoca dicha enfermedad.

Acciones de la autoridad

Ante la preocupación, la profesora Virginia Sánchez, inspectora de zona, aclaró que no se trata de un caso confirmado de sarampión y que se aplicaron los protocolos preventivos correspondientes mientras se descarta cualquier posible brote.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que, hasta la tarde de ayer, no existía ningún reporte oficial por parte de la dirección del plantel sobre menores con síntomas asociados a esta enfermedad.

La doctora Priscila Hernández López, coordinadora jurisdiccional de Promoción de la Salud en la Jurisdicción Sanitaria 1, puntualizó que tampoco hay registros en los canales oficiales de vigilancia epidemiológica o notificación médica que confirmen casos relacionados con sarampión en el plantel de la colonia Las Cumbres.

Detalles confirmados

Cabe señalar que, en Coahuila, las autoridades de Salud, en coordinación con diversas dependencias estatales, mantienen una campaña intensiva de vacunación contra el sarampión ante los brotes registrados a nivel nacional.

Hasta el cierre de esta edición, no se había confirmado ningún caso en el jardín de niños, mientras autoridades educativas y sanitarias reiteraron que se mantiene la vigilancia preventiva.