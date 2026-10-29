Reactivan proceso contra "Tilín"

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Igoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte Uno, informó que la Agencia de Investigación Criminal ejecutó el mandamiento judicial luego de que el imputado incumpliera las medidas cautelares que le había impuesto un juez.

El funcionario explicó que el hombre había quedado fuera del procedimiento judicial al sustraerse de las obligaciones establecidas por la autoridad, por lo que el Ministerio Público solicitó una nueva orden de captura para asegurar su comparecencia y evitar que el caso permaneciera detenido.

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el 26 de octubre de 2025, en un domicilio de la colonia Zaragoza, conocida también como barrio El Pocito.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Martín "N" acudió al lugar para buscar a su expareja, quien se había ido con un amigo. Cuando la mujer salió del inmueble, comenzó una discusión y otro hombre, identificado como amigo del ahora detenido, intervino y lo atacó con un arma blanca antes de huir.

La víctima fue reportada inicialmente en estado grave. Posteriormente, presentó una denuncia formal, lo que permitió avanzar en la investigación y obtener el primer mandamiento judicial contra el presunto responsable.

Rodríguez Ríos precisó que, tras la nueva detención, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial para dar continuidad al procedimiento por el delito de lesiones graves por disfunción, referido también por la Fiscalía como lesiones gravísimas.

El delegado indicó que la audiencia correspondiente permitirá al juez determinar los pasos procesales siguientes y resolver lo conducente dentro de la causa penal.

Añadió que la Fiscalía mantiene instrucciones para ejecutar órdenes de aprehensión pendientes y dar seguimiento a procesos que se encuentran rezagados, mediante la intervención de los agentes de Investigación Criminal y del Ministerio Público.