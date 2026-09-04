Cateo en Los Olivos termina con tres detenidos y aseguramiento de droga y un arma

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La investigación de inteligencia y un reporte ciudadano permitieron a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubicar un presunto punto de venta de narcóticos en la colonia Los Olivos, donde tres personas fueron detenidas durante un cateo realizado la noche del miércoles.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que los agentes, bajo el mando del comandante Javier Cruz Chavarría, mantenían abierta una investigación sobre el inmueble, señalado como un posible punto de distribución de sustancias tóxicas.

Explicó que, a partir de la información recabada y de un reporte ciudadano, se obtuvo una orden judicial para ingresar al domicilio ubicado en la calle Jacinto, donde los agentes confirmaron movimiento en el interior relacionado con la actividad investigada.

Detalles del cateo

Durante el operativo, efectuado alrededor de las 21:00 horas, elementos de la AIC, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, detuvieron a Fernando Ismael Barraza Segura, de 35 años; Víctor Alan Rodríguez Solís, de 33 años, y José Ángel Molina Garza.

En el inmueble fueron aseguradas dosis de metanfetamina y mariguana, además de un arma de fuego, ponchallantas y otros objetos que serán incorporados como indicios a la carpeta de investigación para determinar su posible relación con la presunta venta de narcóticos.

Acciones de la autoridad

Rodríguez Ríos señaló que los detenidos y todo lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias y determinará la situación jurídica de los involucrados.

El funcionario aclaró que este cateo no tiene relación con otro hecho ocurrido recientemente, al tratarse de dos líneas de investigación independientes que la Fiscalía mantenía en curso.