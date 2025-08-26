Reclasifican delitos y liberan a tres detenidos tras cateos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tres de las cuatro personas detenidas durante los cateos realizados la noche del jueves en distintas colonias de la ciudad fueron liberadas tras la audiencia inicial, al imponérseles medidas cautelares por parte del juez penal.

Juan "N", Ernesto "N" y Gabriela "N" fueron asegurados durante un operativo efectuado en un domicilio de la colonia Ampliación Año 2000, donde se localizaron presuntas sustancias ilícitas.

Sin embargo, durante la audiencia de vinculación, el Ministerio Público reclasificó el delito de posesión de narcóticos con fines de suministro a posesión simple , por lo que no se justificó la prisión preventiva .

En consecuencia, los tres fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares , entre ellas la obligación de firmar periódicamente ante la autoridad judicial y no salir del estado.

En contraste, un menor de 17 años , detenido en un cateo en la colonia Villa Real, fue trasladado al Centro de Internamiento para Adolescentes en Saltillo , donde permanecerá bajo resguardo mientras continúa su proceso por posesión simple de droga.

Autoridades estatales informaron que las investigaciones continúan y no se descarta que los detenidos estén relacionados con otras conductas delictivas.