Detienen a reconocido médico en Piedras Negras por presunto delito de violación

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras varios días de investigación, autoridades estatales ejecutaron una orden de aprehensión contra un médico identificado como Aldo Erubiel N., de 28 años, señalado por una joven de 19 años como presunto responsable del delito de violación.

La detención se efectuó en las instalaciones de la Cruz Roja de la colonia Nísperos, donde agentes investigadores interceptaron al profesionista para notificarle el mandamiento judicial emitido en su contra.

Las indagatorias comenzaron luego de que la afectada acudiera ante las autoridades para formalizar una denuncia. A partir de ello, la Fiscalía integró una carpeta de investigación y reunió diversos elementos que fueron presentados ante un juez, quien autorizó la orden de aprehensión.

Tras ser asegurado, el médico fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde permanecerá mientras se desarrolla el procedimiento legal correspondiente.

La detención de Aldo Erubiel N.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, informó que durante la audiencia inicial se formulará la imputación y se expondrán los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación. Asimismo, se buscará que el acusado sea vinculado a proceso y quede sujeto a medidas cautelares.

Proceso legal en curso

La resolución quedará en manos del juez, quien analizará los argumentos de ambas partes antes de determinar la situación jurídica del detenido.