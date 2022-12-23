Recorre Allende caravana navideña

ALLENDE, COAH. - Corporaciones de Seguridad Pública como la Policía Especializada de Coahuila, la fiscalía general del Estado y la Policía Municipal de Allende, realizaron un recorrido en la colonia Las Granjas para llevar la navidad a los niños de esta localidad.

Elementos de estas corporaciones visitaron los hogares de cientos de niñas y niños, en donde junto a santa Claus entregaron dulces, juguetes y rompieron la tradicional piñata navideña.

“A unos días de la navidad decidimos sacarle una sonrisa a todos los niños y niñas de esta colonia, también quisimos darles un momento muy agradable al romper una piñata, disfrutar de sus juguetes y dulces y también tomarse una foto con Santa”, declaró uno de los elementos policiacos de este recorrido.