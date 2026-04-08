Recuperan camioneta robada con violencia en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.– Autoridades lograron recuperar una camioneta que había sido robada con violencia a un adulto mayor en Piedras Negras, aunque el presunto responsable consiguió darse a la fuga.

Los hechos se registraron cuando la víctima fue engañada por un sujeto que le pidió ayuda para "pasar corriente" a un vehículo. Al acudir al lugar, el individuo lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a entregarle su pickup Chevrolet Silverado modelo 1994, de color blanco.

Las autoridades implementaron un operativo tras el robo de la camioneta.

Tras el reporte, elementos de seguridad implementaron un operativo que permitió ubicar la unidad en la colonia Tierra y Esperanza. Durante la intervención se generó una breve persecución, pero el sospechoso abandonó la camioneta y huyó.

La unidad fue asegurada por elementos de la Policía de Acción y Reacción y posteriormente puesta a disposición del Ministerio Público.

El presunto responsable logró escapar, pero ya se tienen imágenes de su rostro.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que ya se cuenta con videos de cámaras de vigilancia donde aparece el presunto responsable, lo que facilitará su identificación.

La Fiscalía trabaja en la identificación del agresor y en la integración de la carpeta.

Asimismo, indicó que la Agencia de Investigación Criminal trabaja en la integración de la carpeta correspondiente por el delito de robo con intimidación, mientras continúan las labores para ubicar y detener al agresor.