Entrega Memo Ruiz más de 500 apoyos para movilidad a personas con discapacidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y facilitar su movilidad, el diputado Memo Ruiz realizó una nueva jornada de entrega de apoyos a través de sus casas de gestoría.

El programa de asistencia social alcanzó cifras relevantes con esta entrega: 35 aparatos distribuidos en la jornada actual, 80 en la más reciente y un acumulado histórico de más de 500 aparatos ortopédicos otorgados.

"Nuestra meta es que ninguna limitación física sea un obstáculo para el desarrollo integral de las personas. Cada aparato entregado representa una nueva oportunidad de independencia para una familia", expresó el legislador.

Acciones de la autoridad

Ruiz destacó que, mediante las casas de gestoría, se ha logrado consolidar un modelo de atención directa y efectiva, acercando los apoyos a quienes más lo necesitan.

Los beneficios incluyen sillas de ruedas, andaderas, bastones y otros implementos especializados dirigidos a sectores vulnerables, con lo que, dijo, se reafirma el compromiso de impulsar la inclusión como parte central de su agenda de trabajo.