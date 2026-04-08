Repuntan denuncias contra autoridades ante la CDHEC en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.– La Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), con sede en esta ciudad, acumuló un total de 101 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos durante el primer trimestre de 2026.

Tan solo en marzo se recibieron 41 inconformidades, informó el titular de la instancia, Manuel Isaac López Soto, quien precisó que la cifra se suma a las registradas en enero y febrero.

El ombudsman detalló que las principales autoridades señaladas en estos reclamos son la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, seguida de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y corporaciones municipales de la región norte.

Indicó que, en el caso de la FGE, los ministerios públicos acumularon 10 quejas, mientras que la SSP y sus distintas divisiones fueron señaladas en al menos ocho casos.

En cuanto a otras instancias, la Policía de Investigación sumó siete quejas; la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia (PRONNIF), dos; y la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario, tres.

Respecto a las corporaciones locales, se contabilizaron 11 quejas: cinco contra la policía preventiva de Piedras Negras, dos contra la de Nava, tres contra Zaragoza y una contra la de Acuña.

López Soto explicó que las principales conductas denunciadas corresponden a detenciones arbitrarias, con 18 señalamientos; ejercicio indebido de la función pública, con 14; y prestación indebida del servicio público, con ocho.

A estos se suman seis casos por dilación en la procuración de justicia, tres por allanamiento de morada y tres más por lesiones.