Vecinos detienen a hombre que intentó agredir a menor con autismo en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Vecinos de la colonia Villas del Carmen intentaron hacer justicia por su propia mano luego de que un hombre intentara golpear a un joven con autismo, lo que provocó una fuerte movilización de las autoridades policiacas la noche del jueves.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mar de Cortés y San Fernando, donde un sujeto identificado como José Daniel "N", alias "El Pepino", había ocupado de manera ilegal una vivienda en construcción.

De acuerdo con testimonios, el individuo trató de agredir al menor y, al ser sorprendido por los vecinos, estos intentaron detenerlo para entregarlo a la policía. Sin embargo, el agresor se refugió dentro del domicilio abandonado hasta que los elementos de Seguridad Pública arribaron al lugar y lograron asegurarlo.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el detenido fue consignado por el delito de amenazas. Además, precisó que en las próximas 48 horas se determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.