Reportan desaparición de dos jóvenes hermanas en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila. — La Fiscalía de Personas Desaparecidas emitió un llamado urgente a la comunidad para localizar a dos jóvenes hermanas que fueron vistas por última vez el pasado 10 de agosto de 2025 en la colonia Buena Vista de esta ciudad.

La primera joven es María Eugenia Olivares Silva, de 11 años de edad. Tiene el cabello largo y castaño, complexión delgada, y mide aproximadamente un metro. Al momento de su desaparición vestía una blusa corta color naranja, pantalón de mezclilla y sandalias rosas. También llevaba pulseras en los brazos.

Su hermana mayor, de 15 años, fue identificada como Rosa Victoria Olivares Silva. Ella tiene el cabello largo, negro con canas, complexión robusta y vestía un pants azul con raya naranja al costado, blusa negra con la leyenda "Nike" y tenis negros.

Ambas fueron vistas juntas por última vez el 10 de agosto en la colonia Buena Vista, y desde entonces se desconoce su paradero.

La Fiscalía hace un llamado a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de María Eugenia y Rosa Victoria Olivares Silva a comunicarse de inmediato a los teléfonos 911 o (844) 438 07 00.