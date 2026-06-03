Fallece paciente con quemaduras graves pese a intensa atención médica en Hospital Chavarría

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un paciente que ingresó el pasado fin de semana al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" con quemaduras severas falleció este lunes pese a los esfuerzos médicos realizados para salvarle la vida, informó el director del nosocomio, doctor Agustín Aguilar Rodríguez.

El funcionario explicó que la condición del paciente era crítica desde su llegada debido a la gravedad de las lesiones, particularmente por las quemaduras que afectaron sus vías respiratorias, una de las complicaciones más severas en este tipo de accidentes.

"El principal problema no era únicamente la extensión de las quemaduras en el cuerpo, sino la afectación de la vía aérea. Las quemaduras en el rostro y las vías respiratorias son extremadamente delicadas y representan un alto riesgo para la vida del paciente", indicó.

Aguilar Rodríguez detalló que, desde el momento de su ingreso, ocurrido el sábado, se activaron los protocolos de atención para pacientes con quemaduras graves. El lesionado fue atendido inicialmente en el área de urgencias, posteriormente trasladado a quirófano para la limpieza y tratamiento de las lesiones, y más tarde ingresado a la Unidad de Terapia Intensiva.

Asimismo, recibió reposiciones de líquidos, manejo especializado de la vía aérea y todos los tratamientos médicos requeridos para este tipo de casos.

"Afortunadamente contábamos con todos los servicios disponibles, el medicamento, el material y el personal necesario para brindarle la atención que requería. Se hizo todo lo que médicamente estaba indicado para este paciente", señaló.

El director destacó que, aunque el hospital no cuenta con el servicio de cirugía plástica, especialidad que habitualmente participa en el manejo de pacientes con quemaduras severas, dispone de médicos cirujanos con amplia experiencia en la atención inicial y seguimiento de estos casos.

En cuanto a la atención de menores de edad con quemaduras, recordó que se mantiene la coordinación con instituciones especializadas que permiten gestionar traslados para tratamientos de alta especialidad cuando las condiciones del paciente así lo requieren.

"Hemos logrado coordinar en diversas ocasiones el traslado de niños a centros especializados en Texas para que reciban atención oportuna. Cuando llega un menor con quemaduras, primero se estabiliza y se atiende aquí, y posteriormente se realizan las gestiones correspondientes dependiendo de la gravedad de las lesiones", explicó.

Finalmente, Aguilar Rodríguez aseguró que el Hospital General mantiene la capacidad operativa y los recursos necesarios para atender emergencias relacionadas con quemaduras graves tanto en adultos como en menores de edad.