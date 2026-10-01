Rescatan a hombre que amenazaba con lazarse del Puente Internacional 1

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Elementos de Seguridad Pública Municipal y cuerpos de emergencia intervinieron para evitar que un hombre atentara contra su vida desde un puente ubicado en el cruce de las calles Matamoros e Hidalgo, en el acceso al Puente Internacional 1.

El incidente ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando automovilistas que permanecían en la fila para ingresar al cruce internacional y algunos testigos observaron al hombre en una situación de riesgo y solicitaron la intervención de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, identificado con el alias de "El Muletas", se encontraba en lo alto del puente y amenazaba con lanzarse.

Acciones de la autoridad

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, así como paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes establecieron comunicación con el hombre e iniciaron un diálogo para convencerlo de desistir.

Después de varios minutos de negociación, los cuerpos de emergencia lograron ponerlo a salvo y controlar la situación, sin que se reportaran personas lesionadas.

Impacto en la comunidad

El operativo generó expectación entre los automovilistas que aguardaban para cruzar hacia Estados Unidos; sin embargo, la situación fue controlada sin mayores consecuencias.