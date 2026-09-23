Detienen a hombre acusado de apedrear una ambulancia y romper un cristal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre fue detenido luego de que presuntamente atacara a pedradas una ambulancia del Cuerpo de Bomberos y rompiera uno de sus cristales durante la madrugada de este martes.

Hechos del ataque

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:40 horas sobre la avenida Venustiano Carranza, cuando la ambulancia 2507 circulaba por esa vialidad.

De acuerdo con el reporte de los paramédicos a las autoridades municipales, el hombre caminaba por el centro de la avenida, llevaba una mochila y varias piedras en las manos.

Al observar el paso de la unidad de emergencia, comenzó a lanzar piedras contra la ambulancia hasta romper uno de sus cristales.

Respuesta de las autoridades

Ante la agresión, los socorristas solicitaron apoyo a elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes minutos después localizaron y detuvieron al presunto responsable.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica por los daños ocasionados a la unidad de emergencia.