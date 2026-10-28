Hallan restos óseos por tercera vez en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Por tercera ocasión durante octubre, fueron localizados restos óseos humanos en el arroyo Primavera, a un costado del bulevar Prolongación Alejo González, en Piedras Negras, lo que llevó a ampliar las labores de búsqueda para determinar si existen más piezas y establecer la identidad de la persona.

El hallazgo ocurrió la mañana de este miércoles 28 de octubre, luego de que integrantes del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas solicitaran una nueva revisión del área, donde previamente se habían encontrado restos óseos.

En esta ocasión, se reportó el hallazgo de una pieza dental y otros huesos en el mismo sector, donde también se realizan labores de limpieza.

Ante la posibilidad de que existan más restos enterrados o atrapados en estructuras de drenaje pluvial, se colocaron banderillas para delimitar puntos de interés y orientar las siguientes etapas de búsqueda.

Ariana Denise García del Bosque, representante legal de Familias Unidas, informó que el colectivo solicitó a la Fiscalía la colaboración de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila para reforzar las acciones y contribuir a la identificación de los restos.

Explicó que el objetivo prioritario es establecer a quién pertenecen y lograr que sean restituidos a sus familiares. La identificación también permitiría orientar las investigaciones y determinar las circunstancias en las que la persona murió.

El primer hallazgo ocurrió el 4 de octubre, cuando fueron localizados un cráneo y 31 piezas óseas en el mismo sector. Aproximadamente una semana después se reportó el descubrimiento de más huesos en el área.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado si los restos encontrados en los distintos eventos pertenecen a una misma persona. De acuerdo con García del Bosque, los análisis correspondientes continúan en proceso.

La representante legal indicó que las nuevas labores se realizarán por sectores, mediante la delimitación de pequeñas áreas para cribar y remover tierra a una profundidad inicial aproximada de 10 centímetros, con el propósito de localizar otras piezas que pudieran haber quedado cubiertas por sedimentos o desplazadas por corrientes de agua.

También se contempla revisar ductos de captación pluvial y retirar algunas rejillas con apoyo de Obras Públicas del Municipio, a fin de inspeccionar el interior de las estructuras y descartar la presencia de más restos.

García del Bosque señaló que una de las hipótesis iniciales planteaba la posibilidad de que los huesos hubieran sido arrastrados desde algún panteón cercano. Sin embargo, explicó que, a partir de la revisión de las corrientes de agua y la infraestructura de captación, el colectivo considera poco probable que procedan de los cementerios Buena Vista o de Villa de Fuente.

Por ello, no descartó que los restos hubieran sido depositados u ocultados directamente en alguno de los ductos, o que una persona hubiera ingresado a ellos y quedado atrapada.

Aclaró que estas posibilidades deberán analizarse y comprobarse mediante las investigaciones correspondientes.

Sobre la revisión de cámaras de vigilancia en la zona, que cuenta con comercios y vialidades de alto tránsito, indicó que hasta el momento no se ha concretado una verificación que permita aportar información al caso. Añadió que la conservación limitada de las grabaciones podría dificultar su recuperación.

La representante de Familias Unidas señaló que las labores continuarán durante los días que sean necesarios, en coordinación con las autoridades correspondientes. Precisó que, por las características de los trabajos y la ubicación de las rejillas sobre la banqueta, no se considera necesario cerrar la circulación vehicular.

El colectivo insistió en que la identificación de los restos es fundamental para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existe alguna relación con personas reportadas como desaparecidas.