Final de sóftbol femenil termina en RIÑA CAMPAL en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Lo que debía ser una noche de fiesta deportiva terminó en caos, gritos y golpes, luego de que se desatara una riña campal durante la final de la Liga Municipal de Sóftbol Rápido Femenil IMSS, correspondiente a la temporada 2025, en los campos de béisbol de la Macroplaza.

El incidente ocurrió la noche del martes, durante el segundo encuentro entre los equipos "Warriors" y "Osas UANE". De acuerdo con versiones de asistentes, una acalorada discusión dentro del campo derivó en una pelea física que rápidamente escaló, involucrando a jugadoras, porras e incluso varios hombres presentes en el lugar.

Como resultado de la violencia descontrolada, varias personas resultaron lesionadas, entre ellas mujeres, jugadoras y una persona de la tercera edad. A pesar de la magnitud del altercado, ninguna autoridad se presentó para controlar la situación.

Aficionados y deportistas expresaron su molestia y preocupación por la falta de medidas de seguridad en espacios deportivos municipales, donde —aseguran— este tipo de incidentes ocurre con frecuencia sin consecuencias ni acciones preventivas por parte de las autoridades.