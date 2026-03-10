Avanza proceso judicial por feminicidio y desaparición forzada en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El proceso judicial por un caso de feminicidio y desaparición forzada de persona en agravio de una mujer, ocurrido en junio de 2024, continúa avanzando en los tribunales, donde un hombre permanece detenido como presunto responsable de estos hechos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la detención del imputado se logró tras el inicio de una carpeta de investigación en la que el Ministerio Público reunió diversos elementos que permitieron llevar el caso ante un juez de control.

Acciones de la autoridad

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló formalmente la acusación en contra del detenido y presentó los medios de prueba que forman parte de los registros integrados dentro de la investigación. Como medida cautelar, el juez determinó que el imputado permanezca bajo prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso.

Actualmente, el caso se encuentra en espera de que el órgano jurisdiccional programe la audiencia intermedia, considerada como la segunda etapa del procedimiento penal, en la cual se definirán los medios de prueba que podrían ser presentados en un eventual juicio oral.

Detalles confirmados

Las autoridades señalaron que el plazo máximo establecido para la investigación complementaria es de seis meses. Durante este periodo, tanto la defensa como la asesoría jurídica de las víctimas y el propio imputado pueden presentar sus argumentos y pruebas dentro de los plazos procesales correspondientes.

Cabe mencionar que la audiencia intermedia ha sido diferida en al menos una ocasión debido a que la defensa solicitó la revisión de un procedimiento interno como parte de su estrategia legal. Además, en una audiencia previa se planteó de manera preliminar la posibilidad de solicitar una forma de terminación anticipada del proceso, aunque hasta el momento dicha petición no ha sido presentada formalmente por escrito.