Rinde Pily Valenzuela Gallardo su primer informe de gobierno

NAVA, COAH. - Cumpliendo con más del 50 por ciento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía, la alcaldesa de Nava, María del Pilar Valenzuela Gallardo, presentó ante los navenses su primer informe de gobierno, entregando el documento que contiene las principales obras, acciones y programas que se implementaron en beneficio de la ciudadanía a Francisco Saracho Navarro, secretario de Educación, representante personal del gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís.

“Cuando tomé protesta, asumí el compromiso de trabajar incansablemente, con humildad, honestidad, transparencia y velar por los intereses de todos los habitantes de nuestro municipio. Hoy a 15 días de terminar un año de gobierno, ante este ayuntamiento y los ciudadanos de nava, puedo decir cumplí”, dijo la alcaldesa en su mensaje.

Dijo que, en su primer informe de las labores realizadas se plasmaron obras, acciones y programas que han contribuido a la transformación de este municipio; “Agradezco a todo el personal de la administración municipal, directores, coordinadores, sub coordinadores, personal administrativo y de campo este es el resultado del trabajo de todos”.

1 / 5 Fue acompañada por el secretario de Educación, Francisco Saracho Navarro. 2 / 5 Junto a su gabinete se comprometieron a seguir trabajando por el crecimiento de Nava. 3 / 5 Sus padres la acompañaron en tan importante evento. 4 / 5 Junto a su esposo e hijos y acompañados por el secretario Francisco Saracho. 5 / 5 Alcaldes y representantes de los municipios de la región norte estuvieron presentes. ❮❯

“Hemos hecho un gobierno cercano a la gente de puertas abiertas, donde escuchamos a la ciudadanía y los encausamos a la solución de sus problemáticas. Un gobierno que eficientizó los recursos, que logró sobreponerse a los recortes presupuestales federal y poder hacer más con menos”, detalló

Señaló que rebasaron la meta anual establecida en la recaudación de impuestos y derechos, esto permitirá que sus participaciones aumenten para el año 2023. “Aprovecho para agradecerle a los ciudadanos que cumplieron con esta obligación, y les informo que sus impuestos están siendo aplicados en obras y acciones para su beneficio”.

Resaltó que a inicios de diciembre han pagado el 100% de la deuda contraída por el municipio, lo que ayudará a tener más liquides en las finanzas.

“Hemos recuperado la confianza de los ciudadanos al incluir en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, en los comités y consejos como son de Protección Civil, Educación, Seguridad, Desarrollo Urbano, Junta Catastral, a ciudadanos de la comunidad, activos reconocidos por su trayectoria y experiencia laboral, de diferentes creencias religiosas y políticas, los cuales nos han ayudado a analizar y tomar las mejores decisiones para bien del municipio”, enfatizó.

Detalló que en desarrollo económico, la apertura de comercios e instalación de nuevas empresas ha sido gracias a que esta administración que preside se ha aliado a los empresarios y gerentes de empresas, “gracias por estar hoy aquí conmigo demostrando su apoyo, seguiremos trabajando de la mano para generar el mejor programa social de esta administración que hace que cada familia sea autosuficiente y es las fuentes de empleo que hemos generado”.

“Con todas estas obras y acciones realizadas, hemos logrado superar los compromisos que asumimos en la toma de protesta. Estoy convencida que haciendo las cosas bien, hemos logrado avanzar en el desarrollo y el progreso de nuestro municipio. Mi agradecimiento a nuestro gobernador por hacer de Coahuila un estado seguro, con desarrollo turístico y económico, por siempre brindarle su apoyo a nuestro municipio”.

Agradeció a todos los ciudadanos de Nava por el respaldo que le han brindado “al escoger el lema Con la fuerza de su gente, es porque necesitamos de ciudadanos responsables y activos para que tengamos una ciudad limpia, ordenada, segura, donde las obras que realicemos se conserven”.

“Funcionarios municipales, estatales, empresarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil, comerciantes, comisariados ejidales, medios de comunicación y público en general. Hoy han sido testigos de un informe de gobierno con mucho trabajo y resultados. Agradezco enormemente a todas y a todos ustedes por acompañarnos”, aseveró.

Reiteró su compromiso de seguir gobernando de manera incansable, responsable, humana, y honesta; “Esto caracterizará a la administración 2022-2024, seguiré trabajando para todos ustedes en cabecera municipal y delegación Venustiano Carranza, les deseo una muy feliz navidad a lado de sus seres más queridos y que el año 2023 esté lleno de éxitos laborales y personales”.