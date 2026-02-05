Robo deja sin videovigilancia a primaria Club de Leones #1 en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades educativas denunciaron el robo de seis cámaras de seguridad en la escuela primaria Club de Leones #1, ubicada en la calle Tercera de la colonia San Luis, hecho que se habría cometido durante la madrugada y que dejó al plantel sin sistema de videovigilancia.

La directora del centro escolar, Iris Lizeth Castillo, acudió ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente, luego de que el personal detectara el atraco la mañana de este miércoles, al revisar el sistema de seguridad y confirmar el faltante de todos los dispositivos.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información proporcionada, no es la primera vez que la institución sufre este tipo de hechos, por lo que existe la sospecha de que podría tratarse del mismo responsable, ya que en ocasiones anteriores se captaron rasgos similares en grabaciones. En esta ocasión, sin embargo, el presunto autor utilizaba una máscara para ocultar su identidad.

La directiva manifestó su preocupación por la recurrencia de estos robos, los cuales no solo representan una pérdida material, sino que afectan la seguridad del alumnado, del personal docente y de los padres de familia.

“Esperamos que las autoridades actúen conforme a la ley para dar con el responsable. Solicitamos mayor presencia policial para prevenir estos robos, pues con el apoyo de maestros y padres de familia tratamos de mantener la escuela segura para nuestros alumnos”, expresó Castillo.

Detalles confirmados

Finalmente, autoridades educativas reiteraron el llamado a reforzar la vigilancia en los planteles de la ciudad, especialmente en zonas donde se han registrado incidentes similares, con el fin de proteger los espacios escolares y garantizar entornos seguros para la comunidad estudiantil.