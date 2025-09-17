Minimiza alcalde Jacobo polémica por consumo de alcohol en Presidencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El alcalde Jacobo Rodríguez restó importancia este miércoles a la polémica generada por el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal durante la noche del Grito de Independencia, al asegurar que se trató de una reunión privada con empresarios y funcionarios, en un "ambiente controlado".

"Fue una invitación que se hizo a diferentes empresarios, funcionarios también del gobierno. Sí, hubo bebidas alcohólicas. No le veo nada de malo. Estábamos ahí disfrutando de la noche", declaró el edil, tras ser cuestionado por reporteros sobre las imágenes que circularon en redes sociales, donde se le observa junto a otros invitados en el balcón oficial, con vasos en mano.

Rodríguez enfatizó que el alcohol consumido no fue adquirido con recursos públicos:

"El alcohol que se consumió fue con recurso propio, entonces no le veo nada de malo", reiteró.

Incluso, el alcalde mencionó que dentro del protocolo para los artistas que participaron en los festejos patrios, algunos solicitan en sus cláusulas bebidas alcohólicas como parte de sus requerimientos, y aseguró que no hubo desmanes ni uso indebido de las instalaciones.

"Tanto en el balcón como dentro de las instalaciones de Presidencia hubo alcohol... No hubo ningún problema", insistió.

Este nuevo episodio ocurre a pocas semanas de que el propio alcalde enfrentara críticas por su posición ambigua respecto a la aplicación de pruebas antidoping a funcionarios públicos, lo que ha intensificado los cuestionamientos éticos hacia su administración.