PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General del Estado participó en una reunión de trabajo con la Patrulla Fronteriza, donde conoció los sistemas utilizados para atender a personas en peligro durante el cruce del afluente.

El delegado de la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que asistieron representantes de las delegaciones Norte 1 y Norte 2, además de personal de Servicios Periciales, por instrucción del fiscal general Federico Fernández Montañez.

Mecanismos de Rescate en la Frontera

Entre los mecanismos expuestos destacan los letreros instalados en puntos de riesgo, identificados por sus fuertes corrientes y profundidad. Su nomenclatura permite conocer coordenadas precisas para facilitar la llegada de los rescatistas.

También se presentó el funcionamiento de dispositivos de telecomunicación mediante los cuales los migrantes pueden solicitar ayuda ante lesiones, deshidratación o hipotermia.

Identificación de Personas y Restos Humanos

En el encuentro, especialistas de ambas delegaciones compartieron procedimientos para identificar personas y restos humanos mediante pruebas de ADN y análisis dactilares.

El funcionario señaló que estos conocimientos permitirán fortalecer las labores de búsqueda y rescate, así como los procesos de investigación en la frontera.