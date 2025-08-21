Solo siete detenidos tras riñas en centro de rehabilitación EDR

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Después de las riñas registradas en el centro de rehabilitación EDR , únicamente siete personas permanecen a disposición del Ministerio Público , por los delitos de daños y amenazas , correspondientes al enfrentamiento ocurrido la noche del pasado lunes.

Así lo informó el delegado de la Fiscalía General de Justicia , Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos , quien puntualizó que, en relación con los hechos del martes por la noche, la corporación estatal acudió solo en apoyo, mientras que Seguridad Pública Municipal detuvo a alrededor de diez personas, quienes fueron remitidas a las celdas locales , donde enfrentarán sanciones administrativas menores .