Solo siete detenidos tras riñas en centro de rehabilitación EDR

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Después de las riñas registradas en el centro de rehabilitación EDR, únicamente siete personas permanecen a disposición del Ministerio Público, por los delitos de daños y amenazas, correspondientes al enfrentamiento ocurrido la noche del pasado lunes.
Así lo informó el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, quien puntualizó que, en relación con los hechos del martes por la noche, la corporación estatal acudió solo en apoyo, mientras que Seguridad Pública Municipal detuvo a alrededor de diez personas, quienes fueron remitidas a las celdas locales, donde enfrentarán sanciones administrativas menores.
El funcionario precisó que no se han presentado denuncias adicionales por lesiones, amenazas o daños tras los disturbios. En cuanto a los siete detenidos del lunes, su situación jurídica se determinará en los próximos días, ya que se trata de faltas de menor gravedad.