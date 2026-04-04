Vuelca taxi por obra inconclusa de SIMAS en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un aparatoso accidente automovilístico se registró la noche del jueves, luego de que un taxista terminó volcado sobre su costado izquierdo en el bulevar Eliseo Mendoza Berrueto, en la colonia Altamira.

De acuerdo con los primeros reportes, Guadalupe Saldaña circulaba de norte a sur a bordo de un Nissan March habilitado como taxi; sin embargo, la poca iluminación en el sector le impidió percatarse del acordonamiento y conos preventivos que advertían sobre trabajos inconclusos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

El vehículo fue proyectado alrededor de 40 metros tras impactar contra un montículo de tierra correspondiente a una obra de infraestructura con un registro abierto, presuntamente debido a la velocidad y a las maniobras realizadas para evitar la colisión.

Paramédicos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para rescatar al conductor, quien quedó atrapado dentro de la unidad volcada, brindándole los primeros auxilios en el sitio sin que fuera necesario su traslado a un hospital. El taxista viajaba solo, sin pasaje.

Elementos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del percance, solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo y turnaron el caso ante las autoridades municipales, a fin de deslindar responsabilidades.