Riña entre empleados de transporte de personal deja a trabajador hospitalizado en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La noche del martes se registró un hecho violento entre empleados de una empresa de transporte de personal, luego de que una discusión escalara hasta una agresión física que dejó a un trabajador hospitalizado.

La víctima fue identificada como Antonio de León, de 55 años de edad, quien resultó con lesiones de consideración tras ser golpeado presuntamente por otro operador de la empresa, un joven de aproximadamente 24 años.

Compañeros de ambos involucrados brindaron auxilio al lesionado y se encargaron de su traslado a un nosocomio, donde recibió atención médica inmediata.

De acuerdo con familiares, el estado de salud del trabajador es delicado. Más tarde, elementos de la autoridad municipal arribaron al lugar para documentar lo ocurrido y dar seguimiento al caso.