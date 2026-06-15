Asume estado contingencia; refuerzan atención por lluvias en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- Ante las intensas lluvias registradas durante la noche y la madrugada en diversas regiones de Coahuila, con mayores afectaciones en Piedras Negras, el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que el Gobierno del Estado mantiene una coordinación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender las emergencias derivadas de las precipitaciones.

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, en Piedras Negras se acumuló un aproximado de cinco pulgadas de lluvia, lo que ocasionó vehículos varados, inundaciones en viviendas de las colonias Lázaro Cárdenas, El Edén y Las Argentinas, además del desbordamiento del arroyo El Soldado.

El mandatario estatal aseguró que las corporaciones de los tres niveles de gobierno permanecen desplegadas para brindar apoyo a la población y atender cualquier situación de riesgo.

"Ante las lluvias intensas que se están presentando en nuestro estado, principalmente en Piedras Negras, estamos atentos y en permanente comunicación con las autoridades municipales, así como con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y las instancias de Protección Civil para brindar apoyo a nuestra gente", expresó.

Jiménez Salinas informó que el secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, mantiene una coordinación permanente con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, así como con la subsecretaria Sonia Villarreal Pérez y el diputado local Guillermo Ruiz Guerra, para dar seguimiento a la contingencia y fortalecer las acciones de atención a la población.

Asimismo, señaló que elementos de Protección Civil y Bomberos realizan recorridos de auxilio en las zonas afectadas, mientras que se habilitó un refugio temporal para las personas que lo requieran y fue activado el Plan DN-III-E por parte de las Fuerzas Armadas.

El gobernador reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá el respaldo a las familias afectadas y continuará trabajando de manera coordinada con autoridades municipales y federales para proteger la integridad y el patrimonio de la población.

Finalmente, las autoridades estatales exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y atender en todo momento las recomendaciones emitidas por Protección Civil para evitar situaciones de riesgo.