Muere hombre tras varios días hospitalizado por lesiones sufridas en una riña

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Feliciano Sánchez Vázquez, de 52 años, murió la madrugada de este viernes a consecuencia de las lesiones que sufrió durante una riña registrada días atrás en la colonia Doña Irma, donde fue golpeado con un bate de béisbol y lesionado con un machete.

El deceso fue reportado alrededor de la 1:30 horas en un hospital de Piedras Negras, donde permanecía internado en estado grave desde la agresión ocurrida en la calle Nicolás Bravo.

De acuerdo con información proporcionada por la autoridad, durante la confrontación Feliciano se enfrentó con William N., quien presuntamente tomó un bate y lo golpeó en la cabeza, además de causarle lesiones con un machete.

Acciones de la autoridad

Tras confirmarse la muerte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital y dieron inicio a las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, con la finalidad de establecer las causas exactas del fallecimiento.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó sobre las diligencias realizadas tras el fallecimiento de la víctima.

William N. había sido detenido después de la agresión y enfrentaba inicialmente un proceso por lesiones graves. Durante su primera audiencia se reservó su derecho a declarar.

Detalles confirmados

Este viernes estaba prevista la continuación de la audiencia para definir su situación jurídica; sin embargo, tras el fallecimiento de Feliciano, el Ministerio Público informará al juez sobre el nuevo resultado del caso y solicitará la reclasificación del delito a homicidio.