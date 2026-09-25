Coahuila busca recuperar turismo médico en la frontera

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Ante la disminución del turismo médico en la frontera, atribuida por organismos empresariales, médicos y autoridades locales a cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, la Secretaría de Turismo de Coahuila trabaja con autoridades federales y representantes de la iniciativa privada para fortalecer esta actividad.

Acciones de la autoridad

Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, reconoció la preocupación del sector y señaló que ya se llevan a cabo reuniones para diseñar una estrategia conjunta que permita recuperar y promover el turismo médico en las ciudades fronterizas.

Explicó que, durante encuentros con otros secretarios estatales de Turismo, se planteó la posibilidad de integrar un esquema común que concentre la oferta de servicios médicos de las distintas fronteras del país.

La propuesta contempla que los visitantes puedan consultar, mediante una plataforma, las opciones disponibles y elegir entre distintos destinos fronterizos de México para recibir atención médica.

"Coahuila es un tema que tenemos muy desarrollado", señaló Amezcua González, quien informó que ya se han celebrado reuniones con autoridades federales y representantes de organismos empresariales de Piedras Negras y Ciudad Acuña.

Impacto en la comunidad

La funcionaria consideró lamentable que decisiones tomadas de manera unilateral repercutan en la dinámica económica de las ciudades fronterizas, al señalar que los efectos también alcanzan a ciudadanos estadounidenses que recurren a servicios médicos y establecimientos de este lado de la frontera.

"Vamos a seguir en diálogo y tratando de impulsar el tema para que eso ya se pueda ir resolviendo. Lo estamos atendiendo", afirmó.