Ambientalistas cuestionan impacto de barrera de boyas en el río Bravo

EAGLE PASS, TEXAS.– Ambientalistas de Eagle Pass cuestionan los posibles efectos de la instalación de una barrera de boyas flotantes en el río Bravo y consideran que la estructura representa una afectación al entorno natural.

Jesse Fuentes, exprofesor de High School, afirmó que actualmente el río Bravo se encuentra "bajo ataque" debido a las intervenciones realizadas para colocar la barrera.

Fuentes consideró que intervenir de esta manera un cauce natural representa una de las acciones más perjudiciales que pueden realizarse contra el medio ambiente.

Diversos grupos de protección ambiental de Eagle Pass se han manifestado en contra de la barrera flotante. Para su instalación fueron colocadas anclas en el cauce del río, mientras que la cadena de boyas se extiende a lo largo de la frontera del condado de Maverick con México.

Reacciones de la comunidad

La estructura puede observarse debajo de los Puentes Internacionales de Eagle Pass, donde forma una línea de boyas sobre el río Bravo. Jesse Fuentes y otros ambientalistas han expresado su preocupación por el impacto que esta barrera puede tener en la fauna y flora local.

Posición del Gobierno de Texas

El Gobierno de Texas ha señalado que la barrera tiene como objetivo impedir el ingreso ilegal de personas a Estados Unidos. Sin embargo, los ambientalistas argumentan que la protección del medio ambiente debe ser prioritaria y que se deben buscar alternativas que no afecten el ecosistema.