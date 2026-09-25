Diócesis de Piedras Negras recibirá a familias buscadoras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Diócesis de Piedras Negras recibirá, del 28 de septiembre al 3 de octubre, a familias provenientes de distintos estados del país que participan en una Jornada de Búsqueda en Vida de personas desaparecidas, la cual se desarrolla en Coahuila desde el 20 de septiembre.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad diocesana, la Iglesia convocó a recibir con fraternidad y solidaridad a las familias buscadoras, quienes recorren distintas comunidades del estado con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

"Detrás de cada búsqueda hay una historia, un rostro y una familia que no deja de esperar", señala el comunicado, en el que se reconoce el esfuerzo de madres, padres, hermanos, hijos y demás familiares que mantienen la búsqueda pese al dolor, el cansancio y las dificultades que enfrentan.

La Diócesis informó que pondrá a disposición de las familias hospedaje y alimentación, además de espacios de escucha, oración y acompañamiento.

Subrayó que el apoyo no se limita a atender sus necesidades materiales, sino que busca ofrecerles una comunidad cercana y sensible ante las historias que llevan consigo.

"Una Iglesia que sabe acompañar, que escucha antes de hablar y que permanece cercana ante realidades que muchas veces son difíciles de comprender", señala el mensaje.

Como parte de la recepción, la Diócesis realizará una misa el lunes 28 de septiembre, a las 19:00 horas, en la Catedral Mártires de Cristo Rey, en Piedras Negras.

La celebración será presidida por el Pbro. Juan Gerardo Hernández Briones, Pro Vicario General.

La Diócesis convocó a la comunidad a participar en la celebración y acompañar desde la oración a las familias, con el propósito de fortalecer su esperanza y pedir por el encuentro con sus seres queridos.

"Que nuestra presencia, nuestra oración y nuestra solidaridad puedan ser para estas familias un signo concreto de que no están solas y que su dolor también nos importa", expresó.

El mensaje fue firmado por el Pbro. Cosme Alexis Cuesta Espinosa, vocero de la Diócesis de Piedras Negras.