Maestras del CBTIS 34 cierran décadas de servicio y emprenden una nueva etapa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Tras cumplir 54 y 31 años de servicio a la educación, las maestras Azucena Rodríguez y María Eugenia Reyes Berlanga concluyeron sus trayectorias laborales en el CBTIS 34 y emprendieron una nueva etapa de vida.

El director del plantel, Fernando Balderas Méndez, reconoció la trayectoria de ambas docentes y destacó la huella que dejaron en la formación de generaciones de estudiantes de Piedras Negras y la región.

Azucena Rodríguez, conocida como la maestra "Nena Pop", fue fundadora del CBTIS 34 y acumuló 54 años de servicio educativo. Por su parte, María Eugenia Reyes Berlanga, conocida como la maestra "Maru", concluyó una trayectoria de 31 años frente a las aulas.

Balderas Méndez señaló que la jubilación representa el cierre de un ciclo laboral, pero también abre la posibilidad de dedicar mayor tiempo a la familia y emprender nuevos proyectos.

"Jubilarse no es dejar de servir. Sigues activo, sigues enseñando en otros escenarios", expresó el director, al destacar que el retiro no representa el fin de la vida productiva, sino el inicio de una etapa distinta.

El directivo deseó a ambas docentes éxito en sus proyectos personales y familiares, al tiempo que reconoció la aportación realizada durante décadas a la educación de estudiantes de Piedras Negras y municipios de la región.

Con su retiro, Rodríguez y Reyes Berlanga cierran dos extensas trayectorias dentro de la comunidad educativa del CBTIS 34, institución en la que contribuyeron a la formación académica de distintas generaciones.