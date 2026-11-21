PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un total de mil 450 dosis contra la influenza fueron aplicadas a personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario para Varones de Piedras Negras, como parte de la campaña anual de vacunación que realiza la Jurisdicción Sanitaria 01.

Campaña de Vacunación en el CERESO

Juan Roberto Baeza Díaz, titular de la dependencia, informó que personal del Programa de Vacunación (PROVAC) acudió al centro penitenciario para ampliar la cobertura de inmunización entre los sectores considerados vulnerables ante las enfermedades respiratorias.

Explicó que la campaña tiene como uno de sus objetivos proteger a la población con mayor riesgo de complicaciones, por lo que se programó la visita al centro penitenciario, donde se aplicaron las mil 450 dosis.

Protección de Grupos Vulnerables

El funcionario señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para mantener la protección contra la influenza y acercar los servicios de salud a distintos sectores de la población.