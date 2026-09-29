Hundimiento en calle Palau lleva más de dos meses sin atención

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — A más de dos meses de haber sido reportado, el hundimiento localizado sobre la calle Palau, en su cruce con De la Ronda, en la colonia Harold R. Pape, permanece sin atención.

El desperfecto fue señalado por vecinos desde semanas antes de que este medio acudiera al sitio para documentarlo. Una nueva visita permitió constatar que, pese al tiempo transcurrido, la afectación continúa en las mismas condiciones.

El hundimiento representa un riesgo para los automovilistas que circulan por el sector, quienes deben reducir la velocidad, rodear el desperfecto o esquivarlo para evitar caer en él.

Riesgo para automovilistas

Vecinos y conductores han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la afectación aumente de tamaño y ocasione daños a algún vehículo, debido a que se encuentra sobre una vialidad de circulación constante.

Hasta el momento, el desperfecto permanece sin reparación. Habitantes del sector esperan que las autoridades municipales correspondientes atiendan el reporte y realicen las obras necesarias para eliminar el riesgo.