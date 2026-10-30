Atrasarán relojes una hora a partir de este domingo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Este domingo 1 de noviembre concluirá el horario estacional en los municipios de la franja fronteriza de México, por lo que los habitantes de Piedras Negras y otras localidades donde aplica este esquema deberán atrasar una hora sus relojes para homologar nuevamente su horario con el resto del país.

El ajuste se realizará a las 02:00 horas del domingo, momento en que los relojes deberán marcar nuevamente la 01:00. Por ello, se recomienda realizar el cambio antes de dormir el sábado 31 de octubre.

En el caso de teléfonos celulares, tabletas y computadoras, la actualización generalmente se realiza de manera automática, siempre que los dispositivos tengan habilitada la configuración de fecha y hora automáticas. No obstante, se recomienda verificar que el ajuste se haya aplicado correctamente.

El horario estacional en los municipios fronterizos inició el segundo domingo de marzo y concluirá este fin de semana, conforme al calendario establecido para las localidades que mantienen este esquema debido a su dinámica de intercambio con Estados Unidos.

En Coahuila, el cambio de horario aplicará en 11 municipios: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.