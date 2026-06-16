Sindicato de Salud brinda apoyo a trabajadores afectados por las lluvias en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud inició acciones de apoyo para empleados que resultaron afectados por las lluvias registradas durante la madrugada del lunes en Piedras Negras.

Acciones del sindicato

Martín Enrique Cortés Cedillo, secretario general de la Subsección 6, informó que hasta el momento se tiene registro de aproximadamente seis trabajadores con afectaciones en sus viviendas derivadas de la contingencia climatológica.

Precisó que los daños reportados fueron menores y estuvieron relacionados principalmente con el ingreso de agua a los domicilios, lo que generó labores de limpieza y saneamiento.

"Afortunadamente no hubo afectaciones graves ni pérdidas importantes en muebles o aparatos electrodomésticos", señaló.

Gestión de ausencias

El dirigente sindical explicó que una de las primeras gestiones realizadas fue garantizar que los trabajadores que no pudieron acudir a sus centros laborales debido a la emergencia no vieran afectadas sus percepciones económicas.

"Se realizaron las gestiones correspondientes ante las autoridades para justificar las ausencias y evitar afectaciones salariales a los compañeros", indicó.

Añadió que el sindicato mantiene comunicación con la representación estatal para elaborar un censo de afectados y determinar los apoyos que podrían entregarse, entre ellos kits de limpieza y asistencia personalizada, de acuerdo con las necesidades de cada trabajador.

Cortés Cedillo destacó que la organización sindical continuará brindando acompañamiento a los empleados afectados mientras se concluye la evaluación de los daños ocasionados por las lluvias.