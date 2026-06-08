Procesan a mujer por cruzar arma en el Puente Internacional II

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer identificada como Jacqueline N fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en la introducción ilegal al país de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la dependencia, la imputada ingresó a México procedente de Estados Unidos a través del Puente Internacional número II de Piedras Negras, Coahuila, a bordo de una camioneta.

Durante una inspección realizada por personal de Aduanas y de la Guardia Nacional, fue localizada en una maleta un arma larga y dos cargadores vacíos, por lo que la mujer fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

Detalles confirmados

Tras integrar la carpeta de investigación correspondiente, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso a la imputada.

Como medida cautelar, el juzgador dictó prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Acciones de la autoridad

La FGR precisó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Jacqueline N deberá ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.