Vinculan a proceso a detenidos tras cateos en colonias Año 2000 y Villa Real

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Quedaron vinculados a proceso los detenidos durante los operativos de cateo realizados en las colonias Año 2000 y Villa Real, en Piedras Negras, luego de que un juez determinara su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que en el primer operativo, efectuado en la colonia Año 2000, fueron asegurados Juan "N.", Ernesto "N." y Gabriela "N.", a quienes se les encontraron dosis de metanfetaminas y marihuana. El juez de la causa ordenó prisión preventiva como medida cautelar.

En otro de los cateos, llevado a cabo en la colonia Villa Real, fue detenido un menor de 17 años en posesión de la misma clase de drogas. En este caso, un juez especializado en justicia para adolescentes resolvió su vinculación a proceso y dictó prisión preventiva justificada.

El joven fue trasladado al Centro de Internamiento Juvenil en Saltillo, donde permanecerá hasta su próxima audiencia, programada dentro de un mes, plazo fijado para la conclusión de la investigación.

Las autoridades ministeriales continúan con las indagatorias para establecer el origen de las sustancias aseguradas y determinar si existe una red de distribución detrás de los casos.