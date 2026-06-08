Fiscalía va por más cargos contra hombre que intentó matar a su expareja

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Erick Aret N., de 31 años, continuará recluido en el Centro Penitenciario de Piedras Negras mientras la Fiscalía General de Justicia fortalece las investigaciones en su contra por una serie de agresiones cometidas con un machete contra familiares y personas cercanas a él.

La información fue dada a conocer por el delegado de la Fiscalía de la Región Norte I, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, quien indicó que la dependencia busca judicializar nuevos delitos relacionados con los ataques ocurridos en la colonia Valle del Norte, donde resultaron lesionados sus padres, hermanas, expareja y exsuegra.

Acciones de la autoridad

Las autoridades detallaron que el imputado protagonizó distintos episodios de violencia durante la misma jornada, primero contra integrantes de su propia familia y posteriormente contra la familia de su expareja. Como resultado de estos hechos, se integran expedientes por lesiones y homicidio en grado de tentativa, además de analizarse otras posibles imputaciones.

El funcionario recordó que el acusado ya se encontraba sujeto a un proceso penal por violencia familiar y tenía la obligación de mantenerse alejado de su expareja. No obstante, presuntamente incumplió las medidas cautelares impuestas por un juez y volvió a agredirla, causándole heridas en la cabeza con un machete.

Detalles confirmados

Ante la reincidencia y el nivel de riesgo detectado, un juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva. De esta manera, el hombre permanecerá encarcelado mientras avanza el procedimiento judicial relacionado con la causa penal previa.

Paralelamente, el Ministerio Público continúa reuniendo pruebas para sustentar las nuevas acusaciones. La Fiscalía señaló que la gravedad de las agresiones y el peligro que representa el imputado para las víctimas podrían derivar en más procesos penales y en la imposición de sanciones más severas en su contra.